E-Scooter-Fahrer in Reutlingen mit Messer und Betäubungsmittel unterwegs

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mehreren Strafanzeigen sieht ein 18-Jähriger entgegen, nachdem bei ihm augenscheinlich Betäubungsmittel und ein waffenrechtlich verbotenes Messer aufgefunden werden konnten. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam der E-Scooter-Lenker gegen 0.30 Uhr aufgrund von Schotter beim Willy-Brandt-Platz ins Schleudern. Um einen Sturz zu verhindern, sprang er von dem gemieteten E-Scooter ab und erlitt hierbei eine Verletzung am Knöchel.

An dem E-Scooter entstand beim derzeitigen Sachstand kein Schaden. Nach einer Versorgung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst lehnte der 18-Jährige die Mitnahme in eine Klinik ab. Im Anschluss an die Unfallaufnahme, im Rahmen derer bei dem 18-Jährigen sowohl ein Springmesser als auch ein Tütchen mit weißem Pulver aufgefunden werden konnten, wurde an seiner Wohnanschrift nach weiteren verbotenen Gegenständen durchsucht. Hier konnten weitere Beweismittel aufgefunden und beschlagnahmt werden. Ein Drogenvortest bei dem 18 Jahre alte Mann verlief jedoch negativ. Die weiteren Ermittlungen hierzu hat das Polizeirevier Reutlingen aufgenommen. (pol)

Text