E-Scooter-Fahrer auf Fahrradstraße in Reutlingen übersehen

REUTLINGEN. Ein E-Scooter-Fahrer ist am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr bei einem Zusammenprall mit einem Pkw in der Reutlinger Oststadt leicht verletzt worden. Ein 65-Jähriger war laut Polizei mit seinem VW-Golf auf der Bismarckstraße in Richtung Karlstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Straße »Planie« missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 17-jährigen E-Scooter-Fahrers, welcher auf der bevorrechtigten Fahrradstraße in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Bei der Kollision prallte der 17-Jährige gegen die Windschutzscheibe des VV-Golf und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Durch den Rettungsdienst wurde der E-Scooter-Fahrer zur weiteren Untersuchung in eine Klinik verbracht, die er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. (pol)