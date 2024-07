E-Scooter-Fahren prallt in Reutlingen mit Fußgängerinnen zusammen - Zwei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zwei Personen haben bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in der unteren Wilhelmstraße in Reutlingen nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen erlitten. Das berichtet die Polizei. Ein 23-Jähriger war gegen 21.20 Uhr zusammen mit einem Mitfahrer auf einem E-Scooter verbotenerweise in der Fußgängerzone unterwegs. Im Bereich einer Drogerie stieß er mit zwei Fußgängerinnen im Alter von 15 und 18 Jahren zusammen, die ebenfalls einen E-Scooter mit sich führten und in diesem Moment offenbar auf diesen steigen wollten.

Alle vier Beteiligten stürzten in der Folge zu Boden. Der E-Scooter-Lenker und die 15 Jahre alte Fußgängerin zogen sich dabei leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ob bei dem Zusammenstoß auch ein Sachschaden an den Scootern entstand, steht noch nicht fest. (pol)