E-Bike-Fahrer nach Unfall in Metzingen verletzt in Klinik gebracht

METZINGEN. Ein verletzter Pedelecfahrer und Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag, gegen 14 Uhr, am Kreisverkehr zwischen Ulmer und Metzinger Straße ereignet hat. In diesen war ein 20-jähriger Radler aus der Wielandstraße eingefahren.

Weil ein auf der Ulmer Straße aus Richtung Metzingen kommender, 39-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter beim Einbiegen in den Kreisverkehr die Vorfahrt des Radfahrers missachtete, kam es zur Kollision. Mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes wurde der 20-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.(pol)