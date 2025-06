Dreister Trickbetrug: Unbekannter bestiehlt Seniorin in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine Seniorin aus dem Stadtteil Voller Brunnen ist am Freitagvormittag von einem Unbekannten bestohlen worden. Gegen 10.30 Uhr klingelte der Unbekannte an der Tür des Wohnhauses in der Einsteinstraße und gab der Seniorin gegenüber an, in städtischem Auftrag Überprüfungen im Inneren des Hauses durchführen zu müssen.

Daraufhin begab sich der Unbekannte ins Innere und entwendete eine Kassette, in der sich unter anderem Bargeld und Schmuck befanden. Ohne dass die Seniorin reagieren konnte, ergriff der Mann nach nur kurzer Zeit samt der Kassette die Flucht. Wenig später verständigte die Geschädigte die Polizei. Der Unbekannte wird als etwa 30 Jahre alter und etwa 168 Zentimeter großer Mann beschrieben. Er hat kurze glatte braune Haare und war mit einem T-Shirt samt dunkler Jeanshose bekleidet. Zeugen, die insbesondere am Vormittag im Bereich der Einsteinsteinstraße und im Stadtteil Voller Brunnen eine entsprechende Person gesehen oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/9611-0 beim Polizeiposten Reutlingen-Nord zu melden.

(pol)