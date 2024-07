Dreiste Trickbetrügerin stiehlt Goldschmuck von Reutlinger Seniorin

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mit einem dreisten Trick ist eine Seniorin am Dienstagmittag in der Espachstraße bestohlen worden. Gegen zwölf Uhr klingelte eine Unbekannte bei der 89-jährigen Frau und verschaffte sich mit dem Vorwand Spenden zu sammeln Zutritt zur Wohnung der Frau. Während die Unbekannte ihr Opfer ablenkte, schlich sich ein Komplize durch die offene Wohnungstüre und stahl aus einem Schrank in einem Nebenraum diversen Goldschmuck.

Erst nachdem die Kriminelle die Wohnung verlassen hatte, fiel der Diebstahl auf. Die Unbekannte wird als etwa 1,65 Meter groß und schlank, mit dunklen, langen Haaren beschrieben. Sie war mit einer Jeanshose bekleidet und soll deutsch, ohne merklichen Akzent gesprochen haben. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07125/94687-0 um Hinweise. (pol)