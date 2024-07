Dreirad-Auto kippt bei Unterhausen um, überschlägt sich und stürzt Hang runter

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN-UNTERHAUSEN. Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat der Lenker einer Ape, einem Dreirad-Fahrzeug, bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der Gießsteinsteige erlitten. Der 56-Jährige befuhr gegen 19.15 Uhr die kurvenreiche Strecke in Richtung Unterhausen. In einer scharfen Rechtskurve kippte die Ape zur Seite, kam von der Fahrbahn ab und rutschte rund 30 Meter einen Abhang hinab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug.

Bergwacht kommt zur Rettung

Der nach ersten Erkenntnissen leichtverletzte 56-Jährige wurde von der Bergwacht gerettet und anschließend zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Ape musste von der Feuerwehr geborgen werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. (pol)