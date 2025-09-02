Dreijähriger reißt sich los und läuft in Metzingen in ein Auto

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Dreijähriger bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Nürtinger Straße erlitten. Der Junge lief kurz vor 20.30 Uhr mit einem Angehörigen auf dem Gehweg der Nürtinger Straße, als sich das Kind kurz vor der Einmündung mit der Silcherstraße offenbar losriss und durch die Begrünung am Fahrbahnrand hindurch noch vor dem dortigen Fußgängerüberweg auf die Straße rannte.

Ein 62-jähriger Autofahrer versuchte daraufhin noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß zwischen dem Audi und dem Kind aber nicht mehr verhindern. Der Dreijährige wurde von einer Rettungswagenbesatzung versorgt und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. (pol)