Ein Lichterkonvoi fuhr am Sonntag quer durch Metzingen

METZINGEN/RIEDERICH. Am Sonntag ist auf dem Kaufland-Parkplatz überraschend viel losgewesen. Familien mit kleinen Kindern kamen dorthin und schauten sich immer wieder suchend um. Sie wussten, dass ab 17.30 Uhr dort einiges passieren wird. Etwas Geduld brauchten die Zuschauer dann doch. Gegen 17.50 Uhr ertönte ein Horn und der vom Verein BAM7 organisierte Konvoi bog auf den Parkplatz. Den Anfang machte ein mit Lichtern geschmückter Streuwagen. Es folgten Motorräder, eine Vespa Ape mit einem Tannenbaum drauf und ein Geländewagen mit Anhänger, der die Metzi-Maus mitbrachte.

All diese und insgesamt 36 Fahrzeuge waren geschmückt mit hellen oder bunt blinkenden Lichtern. Als die Wagen gehalten hatten, schwärmten die Familien aus, machten Fotos und die Kinder holten sich Geschenktaschen ab.

Mitten drin im Geschehen waren die BAM7-Vorsitzende Nadine Rilling und ihre Vorstandskollegin Linda Weidenmacher. »Wir sind total überrascht, wie viele Leute hier auf den Parkplatz gekommen sind«, sagte Rilling. Das zeige, dass diese Weihnachtsaktion auch in diesem Jahr richtig gut ankomme. »Kinder lieben Fahrzeuge. Wenn diese dann noch so schön geschmückt sind, finden sie die noch toller«, erklärte Rilling den Zulauf. Außerdem bekamen die Kinder Taschen gefüllt mit Gummibärchen, Schokolade, Brause und einem Brezelgutschein. An diesem Tag verteilten sie auf dem Parkplatz und an weiteren Stationen in Metzingen und Riederich 2.500 Taschen, um Kindern eine Freude zu machen. (mak)