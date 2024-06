Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Leicht verletzt wurde ein Kind am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in der Karlstraße. Gegen 19.15 Uhr stand der drei Jahre alte Junge in Begleitung seiner Mutter an einer für sie Rot anzeigenden Fußgängerampel, als er plötzlich auf die Straße lief und dabei mit dem bei Grün anfahrenden Mercedes eines 25-Jährigen kollidierte. Das Kind zog sich hierbei mehrere Schürfwunden zu und wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. (pol)