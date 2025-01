Drei Verletzte nach Unfall in Grafenberg

Bitte aktivieren Sie Javascript

GRAFENBERG. Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend an der Einmündung B313/ K 6713 nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr eine 18-Jährige gegen 20.20 Uhr mit einem Audi Q4 die Bundesstraße in Richtung Grafenberg und wollte an der Einmündung in Richtung Tischardt nach links auf die K6713 einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Audi und dem aus Richtung Grafenberg entgegenkommenden Tesla eines 42-Jährigen.

Der Tesla prallte in der Folge gegen die rechten Leitplanken. Sowohl die Audi-Lenkerin als auch der 42-Jährige und seine 35 Jahre alte Beifahrerin wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 43.000 Euro beziffert. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen zur Unfallstelle ausgerückt. Diese musste im Zuge der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten bis etwa 22.45 Uhr voll gesperrt werden. (pol)