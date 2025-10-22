Drei Verletzte bei Unfall in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Tübingen zum Teil schwer verletzt worden. Eine 76-Jährige war kurz nach 16.30 Uhr mit einem Volvo auf der Kreuzstraße von der Pfrondorfer Straße herkommend unterwegs.

Beim Linksabbiegen in die Dorfackerstraße kam es zur Kollision mit einer entgegenkommenden, 33 Jahre alten Fahrradfahrerin samt Anhänger, in dem sich zwei kleine Kinder befanden. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw zog sich die Radfahrerin schwere Verletzungen zu.

Ein vier Jahre alter Junge erlitt ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen. Ein knapp drei Jahre alter Junge wurde ebenfalls schwer verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten und brachte sie mit Fahrzeugen in eine Klinik. Der Schaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. (pol)