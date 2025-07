Drei Verletzte bei heftigem Zusammenstoß auf Metzinger Parkplatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Auf einem Freiflächenparkplatz in der Friedrich-Herrmann-Straße in Metzingen ist es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten gekommen. Gegen 17.25 Uhr fuhr dort eine 30-Jährige mit einem Porsche Cayenne in Richtung Ausfahrt, als zeitgleich ein 28 Jahre alter Mann mit einem VW Golf aus einem seitlichen Stellplatz rückwärts ausparken wollte.

28-Jähriger schwer verletzt

Beim anschließenden Zusammenstoß der Autos wurde der VW um die eigene Achse gedreht und prallte noch gegen einen geparkten Smart. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der 28-Jährige beim Unfall schwer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden.

Die Porsche-Lenkerin sowie eine bei ihr mitfahrende 16-Jährige erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Sie wurden ambulant behandelt. Den Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen schätzt die Polizei auf circa 12.000 Euro. (pol)