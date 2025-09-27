Drei Unbekannte verprügeln 18-Jährigen in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Rettungsdienst und Polizei sind in der Nacht zum Samstag zu einer Schlägerei in die Sankt-Peter-Straße ausgerückt. Gegen 00.40 Uhr kam es nach ersten Erkenntnissen in einem Barbetrieb zwischen einem 18-jährigen Mann und einer Gruppe von drei Personen aus unbekannter Ursache zum Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Die Täter sollen auf den 18-Jährigen eingeschlagen und ihn getreten haben, ehe sie sich zu Fuß vom Tatort entfernten.

Die Einsatzkräfte fanden den Verletzten am Boden liegend vor, nachdem Zeugen sich bereits um sein Wohlergehen gekümmert hatten. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten die drei Tatverdächtigen, die ebenfalls 18 Jahre alt sind, im Nahbereich angetroffen und nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Aufgrund der erlittenen Verletzungen musste der Geschädigte mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen gegen die Heranwachsenden, die sich mittlerweile auf freiem Fuß befinden, unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. (pol)