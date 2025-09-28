Drei Unbekannte attackieren 31-Jährigen in Reutlinger Parkhaus: Auge schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am frühen Samstagabend ist es in der Bantlinstraße in Reutlingen, im dortigen Parkhaus, zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen. Gegen 17.30 Uhr teilte ein Passant der Polizei mit, dass er eine männliche Person vor einem Fitnessstudio in der Tübinger Straße festgestellt hat, die ein blutendes Auge vorweisen würde.

Vor Ort konnte der 31-jährige Verletzte angetroffen und erstversorgt werden. Dieser gab an, dass er von drei unbekannten männlichen Personen überfallartig attackiert und mittels Schlagstöcken und Pfefferspray traktiert wurde. Dem Verletzten gelang die Flucht und die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung. Der 31-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in eine Augenklinik verbracht und dort stationär aufgenommen. Aufgrund der Schwere der Verletzung nahm noch am Abend die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter der Tel. 07121/942-3333 entgegen. (pol)