Drei gegen einen: Schlägerei an Reutlinger Tankstelle

REUTLINGEN. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am frühen Sonntagmorgen an einer Reutlinger Tankstelle in der Straße In Laisen gekommen. Gegen 05.00 Uhr hielt sich ein 24-Jähriger zunächst in der Tankstelle auf, als er aus bislang unbekanntem Grund mit mehreren Personen in Streit geriet. Nachdem sich das Tatgeschehen nach draußen verlagert hatte, wurde der Geschädigte von drei bislang unbekannten Männern geschlagen, wobei er sich Verletzungen zuzog. Durch den Rettungsdienst wurde er zur Behandlung seiner leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen. (pol)