Diebstahlversuch in Tübinger Gastro-Betrieb: Verdächtige erwischt

TÜBINGEN. Einen schnellen Ermittlungserfolg hat das Polizeirevier Tübingen am Donnerstagnachmittag nach einem Diebstahlsversuch in einer Bar in der Mühlstraße erzielt. Kurz vor 16.30 Uhr bemerkte ein Angestellter, dass sich widerrechtlich Personen in dem Lokal aufhielten, dort die Einrichtung vergeblich nach Wertgegenständen durchwühlten und über einen Notausgang flüchteten. Das berichtet die Polizei. Die umgehend alarmierten Polizeibeamten konnten im Zuge der Fahndung die Tatverdächtigen unweit des Gastronomiebetriebes antreffen und vorläufig festnehmen. Nach der Durchführung von polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden auf freien Fuß entlassen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. (pol)