Diebstahl-Serie im Kreis Tübingen und Zollernalbkreis: Verdächtiger in Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

HECHINGEN/TÜBINGEN. Ein rascher Ermittlungserfolg ist der Polizei bei der Serie von Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen im Zollernalbkreis und dem Landkreis Tübingen gelungen. Am Donnerstag konnten Beamte des Polizeireviers Hechingen einen 26 Jahre alten Mann festnehmen, der zahlreicher Diebstähle dringend verdächtig ist, teilte die Polizei mit. Der Tatverdächtige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet verzeichneten die Beamten der Reviere Albstadt, Balingen und Hechingen seit Herbst vergangenen Jahres über 40 Diebstähle aus Fahrzeugen.

Betroffen waren nicht nur unverschlossene Pkw, sondern auch Baustellen- und Kundendienstfahrzeuge. Bei den Diebstählen wurden hauptsächlich Rucksäcke, Taschen und Mobiltelefone entwendet. Die aufgefundenen Bankkarten wurden zur bargeldlosen Verfügung meist an Zigarettenautomaten benutzt. Umfangreiche Ermittlungen und die Zusammenarbeit der Dienststellen führten auf die Spur des bereits einschlägig in Erscheinung getretenen 26-Jährigen. Er konnte am Donnerstagmorgen an seiner Wohnanschrift angetroffen und festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde der 26-jährige Algerier noch am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Beschuldigten in Untersuchungshaft nahm. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (pol)