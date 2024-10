Diebstahl in Metzingen: Mann und Frau entfernen Warensicherungen und klauen Klamotten

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Wegen des Verdachts des Diebstahls in der Metzinger Outletcity ermittelt das Polizeirevier Metzingen gegen einen 57 -jährigen Mann und eine 45 -jährige Frau. Die beiden Beschuldigten entwendeten am Samstagabend gegen 19 Uhr in einem Verkaufsraum eine Jacke und einen Pullover im Gesamtwert von über 450 Euro, indem sie die Warensicherungen professionell entfernten. Hierbei konnten sie jedoch durch Angestellte des Ladens und den Sicherheitsdienst überführt und festgehalten werden. Im Rahmen der Durchsuchung der beiden Personen konnte durch die Polizei entsprechendes Werkzeug zum Entfernen der Warensicherungen aufgefunden und sichergestellt werden.

In den Einkaufstaschen und dem Pkw der beiden Beschuldigten wurde zudem weiteres Diebesgut von mehreren Firmen aus der Outletcity aufgefunden. Der Gesamtwert des hier sichergestellten Diebesguts kann bislang noch nicht beziffert werden. Beide Beschuldigte wurden nach Abschluss der strafprozessualen Sofortmaßnahmen wieder entlassen und müssen sich nun wegen der Diebstahlsdelikte verantworten. Die Ermittlungen zur Herkunft des aufgefundenen Diebesguts dauern an. (pol)