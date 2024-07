Diebe stehlen hunderte Kilogramm Kupfer von Metzinger Firmengelände

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Eine Firma in der Metzinger Ziegeleistraße ist in der Nacht zum Freitag von Kriminellen heimgesucht worden. Die Täter drangen in das Betriebsgelände ein und stahlen mehrere hundert Kilogramm Altkupfer. Der Wert des Diebesguts wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge dürften die Diebe zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt haben. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Fahrzeugen bitte an das Polizeirevier Metzingen unter Telefon 07123/924-0. (pol)