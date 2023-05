Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Dieseldiebe haben sich am vergangenen Wochenende an einem Lkw in der Straße Am Heilbrunnen in Reutlingen zu schaffen gemacht. Das berichtet die Polizei. Durch bislang unbekannte Täter wurde an dem Laster der Tank aufgebrochen und eine größere Menge Diesel abgeschlaucht. Der Schaden kann nach jetzigem Sachstand noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Reutlingen, das am Montagvormittag verständigt wurde, hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)