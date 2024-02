Diebe hatten Schlüssel: VW-Crafter direkt beim Reutlinger Autohaus gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Vermutlich mit zuvor entwendeten Originalschlüsseln haben Unbekannte zwischen Samstag, 13.30 Uhr, und Sonntag, 15.30 Uhr, einen weißen VW Crafter im Wert von mehr als 40.000 Euro vom Gelände eines Autohauses in der Ernst-Abbe-Straße im Industriegebiet Mark West gestohlen. Die Täter drangen hierzu gewaltsam über ein Tor in den umzäunten Außenbereich ein und ließen das Fahrzeug, an dem die Kennzeichen RT-BG 415 angebracht waren, mitgehen. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121 / 942-3333 um Hinweise. (pol)