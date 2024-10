Dieb wirft in Tübingen Mann zu Boden und stiehlt ihm Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Raubdelikt, dass sich nach derzeitigem Kenntnisstand am frühen Donnerstagmorgen am Europaplatz in Tübingen ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Gegen 5.45 Uhr hielt sich ein 36-Jähriger eigenen Angaben zufolge an der Haltestelle H auf, als er von einem Unbekannten angegangen, gepackt und zu Boden geworfen wurde. Anschließend raubte der Angreifer dem 36-Jährigen unter anderem Bargeld und flüchtete. Vom Täter liegt bislang nur eine vage Personenbeschreibung vor.

Demnach ist er circa 170 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Zur Tatzeit trug der Unbekannte sogenannte Rastalocken und war mit einer grünen Jacke sowie einer Jeanshose bekleidet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 070719721400 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (pol)