Dieb stiehlt in Metzingen Hähnchen aus Grill-Imbiss

Grillhähnchen sind in einem Imbisswagen zu sehen.

METZINGEN. Ein Grillwagen in der Stuttgarter Straße in Metzingen ist zwischen Samstag und Montag aufgebrochen worden, teilte die Polizei mit. Im Zeitraum von Samstag, 20 Uhr, bis Montag, 8.30 Uhr, beschädigte ein Unbekannter das Schloss an der Tür des vor einem Einkaufsmarkt abgestellten Wagens. Aus dem Inneren entwendete der Dieb eine Kasse samt Wechselgeld, mehrere Hähnchen und rund 100 Getränkedosen. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 071239240 um Zeugenhinweise. (pol)