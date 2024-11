Dieb in Haft: Pkw in Kusterdingen gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN/GÖRLITZ. Wenige Stunden nach dem Diebstahl eines hochwertigen Pkw in Kusterdingen haben Fahndungskräfte des Zolls und der Bundespolizei das Fahrzeug nahe der polnischen Grenze nach einer Verfolgungsfahrt angehalten und den 35 Jahre alten Fahrer vorläufig festgenommen. In der Nacht zum Mittwoch, 20. November, war in der Lutherstraße in Kusterdingen ein im Freien verschlossen abgestellter, hochwertiger Audi SQ5 gestohlen worden.

Als die Besitzerin am Mittwochmorgen, kurz nach acht Uhr, den Diebstahl bemerkte, alarmierte sie sofort die Polizei. Zeitgleich mit der Anzeigenaufnahme meldeten sich Beamte der Polizeidirektion Görlitz bei der Frau. Wie sich herausstellte war der Wagen Fahndungskräften des Zolls und der Bundespolizei auf der B156 in Richtung Weißwasser fahrend aufgefallen und sollte dort kontrolliert werden. Anstatt anzuhalten flüchtete der Fahrer ohne Rücksicht auf jegliche Verkehrsregeln in Richtung polnische Grenze. Im Bereich der Gemeinde Weißkeißel konnte der Wagen letztendlich mittels eines Nagelgurtes angehalten und der Fahrer vorläufig festgenommen werden.

Aufgrund des Festnahmeorts im Bereich der Staatsanwaltschaft Görlitz wurde der 35-jährige, polnische Staatsbürger im Laufe des Donnerstags auf deren Antrag dem Haftrichter beim Amtsgericht Görlitz vorgeführt, der gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls dauern an. Ob der Diebstahl in Zusammenhang mit dem weiteren Diebstahl eines Audi SQ5 in Dettenhausen in derselben Nacht steht. (pol)