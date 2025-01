Die Silvesterbilanz des Polizeipräsidiums Reutlingen

Einsatzfahrt der Polizei in der Neujahrsnacht in Mössingen.

REUTLINGEN. In der Nacht zum Jahreswechsel waren im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen knapp 450 Einsätze zu verzeichnen. Überwiegend handelte es sich um Ordnungsstörungen, Auseinandersetzungen zwischen Personen, Sachbeschädigungen und Kleinbrände durch Feuerwerk. Hierbei wurden zum Großteil Mülleimer, Altkleider aus einem Container, Hecken und gelbe Säcke in Brand gesteckt oder durch Silvesterfeuerwerk entzündet. Insgesamt wurde ein Vorfall bekannt, bei welchem eine Person durch Feuerwerkskörper verletzt wurde.

Am Silvesterabend ist es in Plochingen zu einem Wohnwagenbrand gekommen. Unbekannte setzten gegen 20.25 Uhr vermutlich mittels eines Feuerwerkskörpers die Abdeckplane eines Wohnwagens in Brand, welcher in der Wiesbrunnenstraße geparkt stand. Der Wohnwagen mit einem Restwert von circa 2.000 Euro brannte komplett aus, ein Sachschaden am Gebäude entstand nicht.

Böller aus Auto geworfen

In Nürtingen, in der Hans-Möhrle-Straße, kam es gegen 21.48 Uhr zu einem Vorfall mit einer Leuchtfackel. Ein 16-Jähriger hielt einen Feuerwerksgegenstand in Richtung eines vorbeifahrenden Streifenfahrzeugs, welcher zu diesem Zeitpunkt zündete. Durch glückliche Umstände wurde niemand verletzt und es entstand nach derzeitigem Kenntnisstand kein Schaden. Die restlichen Feuerwerkskörper des Jugendlichen wurden sichergestellt und er muss mit einer Anzeige rechnen.

In Rosenfeld, in der Bickelsberger Straße, wurde durch einen Unbekannten ein Böller aus dem fahrenden Auto geworfen. Gegen 23.45 Uhr wurde hierbei ein 52-Jähriger durch den Feuerwerkskörper leicht verletzt. Zum Tatfahrzeug konnte lediglich gesagt werden, dass es sich um einen BMW mit Balinger-Zulassung gehandelt haben soll. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Balingen unter 07433/264631 zu melden.

Feuerwerkskörper sorgt für Balkonbrand in Nehren

In Nehren wurde durch Unbekannte ein Balkon in Brand gesetzt. Um 23.57 Uhr meldeten Anwohner einen Brand auf dem Balkon eines Gebäudes in der Gartenstraße. Hierbei wurde durch einen Feuerwerkskörper ein dort befindliches Sofa in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf die Holzvertäfelung des Balkons und dann auf den Dachstuhl über und verursachte einen Schaden in Höhe von circa 10.000 - 15.000 Euro. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen übernommen.

Einen Großeinsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes löste eine Feuerwerksbatterie in Hechingen in der Bahnhofstraße aus. Ein 22 Jahre alter Mann bemerkte gegen 00.02 Uhr zunächst nicht, dass seine Feuerwerksbatterie das Kellerfenster des Gebäudes in Brand gesetzt hatte. So entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 25 Personen und der Rettungsdienst mit sechs Personen vor Ort. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Böller verletzt Mann in Bisingen schwer

Gegen 00.42 Uhr wurde eine schwer verletzte Person in Bisingen gemeldet. Ein 38-Jähriger hatte nach eigenen Angaben einen Silvesterböller in der Hand gezündet, welcher unmittelbar umsetzte und ihn hierbei schwer verletzte. Der Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht werden.

In Reutlingen sprengten vermutlich Jugendliche einen Zigarettenautomaten. Gegen 00.30 Uhr wurde eine Explosion in der Straße Rappertshofen gemeldet. Unbekannte sprengten hier einen an der Wand befindlichen Zigarettenautomaten und verursachten einen hohen Schaden. Ob Ware aus dem Automaten entwendet wurde ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Reutlingen. Zeugen des Vorfalls können sich hier unter 07121/9423333 melden. (pol)