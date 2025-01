Die Polizeipräsidien in Baden-Württemberg berichten von einer weitgehend friedlichen Silvesternacht. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Trotz einer weitgehend friedlichen Silvesternacht im Südwesten ist nach derzeitigem Stand ein Schaden von insgesamt grob geschätzt zwei Millionen Euro entstanden. »Landesweit kam es durch das Abbrennen von Pyrotechnik, neben mehreren größeren Brandereignissen, zu einer Vielzahl von überwiegend kleineren Bränden«, hieß es in einer Mitteilung des Innenministeriums in Stuttgart. »Feuerwerkskörper setzten hierbei Balkone, Hecken, Mülleimer, Papier- und Altkleidercontainer in Brand.« (dpa)