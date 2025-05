Dettinger Seniorin übergibt fünfstelligen Bargeldbetrag an Trickbetrüger

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Eine Seniorin aus Dettingen ist am Donnerstag von dreisten Telefonbetrügern um einen fünfstelligen Bargeldbetrag gebracht worden. Die Frau erhielt am Nachmittag einen Telefonanruf, in dem sich der Anrufer als Polizeibeamter vorstellte und vorgab, dass der Sohn der Seniorin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Zur Verhinderung der angeblichen Untersuchungshaft forderte der selbsternannte Polizist eine hohe Kaution. Das Telefongespräch wurde auch an einen vermeintlichen Staatsanwalt weitergegeben.

Die in Sorge versetzte Frau schenkte der frei erfundenen Geschichte Glauben und übergab gegen 16 Uhr an ihrer Wohnanschrift einer Komplizin der Anrufer einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Später flog der Betrug auf.

Zeugen, die am Donnerstagnachmittag im Wohngebiet im Bereich des Freibads bzw. der dortigen Sportanlagen in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07123/924-0 beim Polizeirevier Metzingen zu melden. Die Polizei warnt außerdem: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Sie werden betrogen! (mr)