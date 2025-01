Defekter Transporter bei Bad Urach

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Die B28 musste in der Nacht zum Montag für mehrere Stunden gesperrt werden. Ein beladener Autotransporter hatte gegen 22.15 Uhr wohl aufgrund eines defekten Kühlwasserschlauchs angefangen zu dampfen, worauf der Fahrer sein Fahrzeug im Bereich Hengen am Fahrbahnrand stoppte. Als er seine Fahrt anschließend bis zu einem Parkplatz fortsetzen wollte, fuhr sich der Transporter im Grünstreifen fest und drohte, in diesen abzurutschen.

In der Folge konnte er durch die Feuerwehr und ein Abschleppunternehmen aus dem Grünstreifen herausgezogen werden und seine Fahrt bis zu einem nahegelegenen Feldweg fortsetzen. Die Bundesstraße musste dazu bis etwa 3.40 Uhr in Fahrtrichtung Bad Urach gesperrt und der Verkehr über Hengen umgeleitet werden. (pol)