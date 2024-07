Defekte Stromleitung und Funkenflug lösen in Reutlingen Feuerwehreinsatz aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Defekt an einer Stromleitung hat am Samstagnachmittag in Reutlingen zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Gegen 17 Uhr meldeten Anwohner Rauch aus einem leerstehenden Wohngebäude in der Hopfengartenstraße.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte Funkenflug an der zu dem Haus führenden Freileitung fest. Bei der Überprüfung des Gebäudes durch die Feuerwehr, die mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort war, konnte kein Brand festgestellt werden. Der Strom wurde vom Netzbetreiber abgestellt. Zum entstandenen Schaden liegen derzeit noch keine Informationen vor. (pol)