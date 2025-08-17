Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Polizeimeldung

Dank Sicherungstechnik: Einbrecher schaffen es nicht in Tübinger Wohnung

ILLUSTRATION - Zum Themendienst-Bericht von Katja Fischer vom 30. Juni 2021: Mit schwerem Gerät haben es Einbrecher oft leicht,
Mit schwerem Gerät haben es Einbrecher oft leicht, ins Haus einzusteigen - gerade durch gekippte Balkon- und Terrassentüren. Foto: Marks/dpa
Mit schwerem Gerät haben es Einbrecher oft leicht, ins Haus einzusteigen - gerade durch gekippte Balkon- und Terrassentüren.
Foto: Marks/dpa

TÜBINGEN. Offenbar aufgrund baulicher Schutzmaßnahmen ist ein Einbruchsversuch in der Tübinger Nordstadt gescheitert. Das berichtet die Polizei. Die bislang unbekannte Täterschaft versuchte im Zeitraum zwischen Freitagabend, 18.30 Uhr, und Samstagabend, 21.50 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung in der Straße Beim Herbstenhof zu gelangen. Mehrfache Versuche, die Balkontür sowie ein Fenster mit Hilfe eines Hebelwerkzeugs gewaltsam zu öffnen, schlugen unter anderem aufgrund der verbauten Sicherungstechnik fehl.

Der durch die Hebelversuche entstandene Sachschaden an der Balkontür, dem Fenster und den dazugehörigen Rahmen beträgt etwa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)

Tübingen