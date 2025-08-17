Dank Sicherungstechnik: Einbrecher schaffen es nicht in Tübinger Wohnung

Mit schwerem Gerät haben es Einbrecher oft leicht, ins Haus einzusteigen - gerade durch gekippte Balkon- und Terrassentüren.

TÜBINGEN. Offenbar aufgrund baulicher Schutzmaßnahmen ist ein Einbruchsversuch in der Tübinger Nordstadt gescheitert. Das berichtet die Polizei. Die bislang unbekannte Täterschaft versuchte im Zeitraum zwischen Freitagabend, 18.30 Uhr, und Samstagabend, 21.50 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung in der Straße Beim Herbstenhof zu gelangen. Mehrfache Versuche, die Balkontür sowie ein Fenster mit Hilfe eines Hebelwerkzeugs gewaltsam zu öffnen, schlugen unter anderem aufgrund der verbauten Sicherungstechnik fehl.

Der durch die Hebelversuche entstandene Sachschaden an der Balkontür, dem Fenster und den dazugehörigen Rahmen beträgt etwa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)