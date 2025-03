Dampflampen in Betrieb: Brand in altem Schwimmbecken in Bad Urach

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Am Samstagabend ist es in einem Haus in der Eichhaldestraße in Bad Urach zu einem Schwelbrand gekommen. Eine Reinigungsfachkraft bemerkte Schmorgeruch im Gebäude und verständigte um 19.50 Uhr die Rettungsleitstelle. Durch die Feuerwehr konnte eine Wärmeentwicklung an einer Betonwand im Untergeschoss festgestellt werden.

Es stellte sich heraus, dass im Untergeschoss des Hauses früher ein Schwimmbecken war. Auf dieses wurden mit einer Holzkonstruktion ein Fußboden gelegt. Im Schwimmbecken selbst befanden sich noch Dampflampen, welche nie außer Betrieb genommen wurden. Durch die abgegebene Hitze der Lampen kam es zum Schmorbrand an der davor installierten Holzkonstruktion. Die Feuerwehr war mit 64 und der Rettungsdienst mit 12 Einsatzkräften eingesetzt. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. (pol)