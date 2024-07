Crash auf Bobbahn in Erpfingen: Rettungsheli fliegt Verletzte in Klinik

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an.

SONNENBÜHL. Zu einem Unfall mit Personenschaden ist es am Sonntagmittag auf der Bobbahn in Erpfingen bei Sonnenbühl gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhren kurz vor 13 Uhr im unteren Abschnitt der Bahn zwei circa zehn Jahre alte Jungen mit ihrem 2-Sitzer auf den Bob einer 41-Jährigen auf. Die dabei verletzte Frau musste nachfolgend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die beiden Kinder, von denen auch keine konkrete Personenbeschreibung vorliegt, sind bislang unbekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Pfullingen unter der Telefonnummer 07121/9918-0 entgegen. Insbesondere die ebenfalls noch unbekannte Zeugin, die im Bob hinter den Verunglückten saß und sich gegenüber der Betreiberin der Bahn zu erkennen gab, wird gebeten, sich zu melden. (pol)