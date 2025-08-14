Christliches Zentrum in Betzingen und GEA werden Ziel politischer Farbattacken

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-BETZINGEN. Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag am Gebäude des Reutlinger General-Anzeigers in der Burgstraße mehrere Schäden angerichtet. Der oder die Täter haben in der Zeit zwischen 21 und 5.30 Uhr die Fensterscheiben sowie die Eingangstür mit roter Farbe beschmiert. Auch der Gebäudeteil zwischen den Fenstern wurde mit Farbe beschädigt. Zudem schlugen die Täter die Scheiben mehrerer Schaukästen ein, in denen die Zeitung zur öffentlichen Ansicht ausgelegt wird.

Der Schaden wird mit mehreren Tausend Euro beziffert. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Gegenstand der Ermittlungen ist auch, ob es einen Tatzusammenhang gibt mit einer weiteren Farbschmiererei an einer Kirche in der Carl-Zeiss-Straße in Betzingen. Dort hat ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch zwischen 21.30 und 22.30 Uhr mehrere Wände, Rollläden sowie Fenster des Gebäudes sowie eine Parkfläche mit roten Schriftzügen und Symbolen beschmiert. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. In beiden Fällen deuten Schriftzüge im Zusammenhang mit dem Krieg im Gazastreifen auf eine politisch motivierte Tat hin. Hinweise bitte an die Polizei: 07121 9423333. (pol/GEA)