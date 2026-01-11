Christbaum gerät in Altenburger Wohnung in Brand - zwei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine verrauchte Wohnung und zwei verletzte Personen sind das Resultat eines in Brand geratenen Christbaumes am Samstagabend in Reutlingen-Altenburg. Das berichtet die Polizei. Die beiden Bewohner der betroffenen Wohnung konnten den gegen 18 Uhr von einer Kerze auf den Baum übergegangenen Flammen selbstständig löschen. Hierbei zogen sich der 85-Jährige und die 82-Jährige jedoch Verbrennungen zu und mussten durch den Rettungsdienst in eine Klinik transportiert werden. Die betroffenen Räumlichkeiten wurden durch die Feuerwehr überprüft und blieben weiterhin bewohnbar. (pol)