Bus und Auto kollidieren in Metzingen

METZINGEN. Noch unklar ist der genaue Hergang eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen auf der L210. Eine 51-Jährige befuhr kurz vor sieben Uhr mit einer Mercedes A-Klasse die Landesstraße aufwärts in Richtung Kohlberg. In einer scharfen Rechtskurve kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem hinteren Bereich des entgegenkommenden Gelenkbusses eines 41-Jährigen.

Die Mercedes-Lenkerin erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Sie wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung untersucht und wollte sich anschließend selbst in ärztliche Behandlung begeben. Die rund 40 Fahrgäste im Bus blieben unverletzt.

Für sie wurde ein Ersatzfahrzeug organisiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Der Mercedes wurde abgeschleppt. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die L210 in beide Fahrtrichtungen bis kurz nach acht Uhr gesperrt werden. (pol)