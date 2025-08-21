Bus muss in Reutlingen stark bremsen - drei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Aufgrund einer starken Bremsung sind am Mittwochmittag in der Gartenstraße mehrere Fahrgäste in einem Linienbus gestürzt. Der Bus befuhr kurz vor 14 Uhr die Gartenstraße von der Karlstraße in Richtung Albstraße. An der ersten Einmündung, einer Verbindungsstraße von der Mauerstraße in Richtung Gartenstraße auf Höhe der Hausnummer 8, führte der Busfahrer eine Gefahrenbremsung durch.

Dabei verletzten sich drei in seinem Fahrzeug befindliche Frauen im Alter von 22, 54 und 57 Jahren nach ersten Erkenntnissen leicht. Die 22-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Zum Unfallhergang liegen unterschiedliche Angaben vor. Bislang ist unklar, inwieweit ein 32-Jähriger, der mit seinem Citroen von der Verbindungsstraße auf die Gartenstraße einbiegen wollte, an dem Unfall beteiligt gewesen sein könnte.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können und insbesondere ein Fahrradfahrer, der zu diesem Zeitpunkt den Einmündungsbereich der Verbindungsstraße gequert haben soll, werden gebeten, sich unter 07121942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (pol)