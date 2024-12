Briefkastenanlage in Ohmenhausen wohl durch Böller zerstört

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-OHMENHAUSEN. Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro ist am Montagabend durch die Explosion eines mutmaßlichen Feuerwerkskörpers an einer Briefkastenanlage in Ohmenhausen entstanden.

Gegen 23.00 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter den pyrotechnischen Gegenstand in den Briefkasten eines Mehrfamilienhauses im Ligusterweg gezündet, wodurch dieser durch die Wucht der Explosion zerstört wurde.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten vor Ort Reste des Böllers aufgefunden und gesichert werden. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an. (pol)