Briefkasten in Tübinger Dürrstraße gesprengt

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

TÜBINGEN. Wie die Polizei mitteilt, haben bislang unbekannte Täter am Samstag gegen 22.30 Uhr einen Briefkasten in der Dürrstraße gesprengt. Ein Zeuge konnte, kurz nachdem er einen Knall wahrgenommen hatte, zwei männliche Personen im Alter zwischen 18 und 20 Jahren in Richtung Westbahnhof wegrennen sehen.

Eine der Personen soll ein rotes Oberteil getragen haben. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 300 Euro geschätzt. Am 24. Mai ist es ebenfalls in der Dürrstraße zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Ein Zusammenhang der beiden Taten kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen werden vom Polizeirevier Tübingen geführt. (pol)