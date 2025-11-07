Brennender Laubhaufen löst Brandmelder an Tübinger Garagentrakt aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein brennender Laubhaufen hat die Einsatzkräfte am Donnerstagnachmittag nach Tübingen-Derendingen in die Raichbergstraße geführt. Dort hatten kurz vor 18 Uhr mehrere Brandmelder eines Garagentrakts bei einem Schulgebäude ausgelöst. Grund hierfür war die massive Rauchentwicklung aus einem brennenden Laubhaufen. Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie mehrere unbekannte Kinder mit einem Feuerzeug und dem Laub in der Nähe der Garagen gespielt hatten. Der Brand konnte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, die mit 22 Personen und fünf Fahrzeugen vor Ort kam, durch die Zeugen gelöscht werden. Ein Schaden trat nicht ein. (pol)