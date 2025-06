Brennender Herd löst in Betzingen Feuerwehreinsatz aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-BETZINGEN. Ein brennender Herd hat am Dienstagabend in der Wannweiler Straße in Betzingen die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Über Notruf hatten Anwohner gegen 21.30 Uhr einen Brand in einem Gebäudekomplex gemeldet.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits gelöscht. Ermittlungen ergaben, dass im Obergeschoss des Gebäudes aus noch unklarer Ursache ein Elektroherd in Brand geraten war. Informationen zur Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor.

Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und prüft in diesem Zusammenhang, ob möglicherweise eine fahrlässige Brandstiftung vorliegt. (pol)