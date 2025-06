Brennende Motorsäge in Reutlingen von Polizei gelöscht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagabend zu einer brennenden Motorsäge in der Reutlinger Carl-Diem-Straße ausgerückt. Ein Passant hatte gegen 22.50 Uhr das in Flammen stehende Gerät auf dem Rasen vor der dortigen Halle entdeckt und den Notruf gewählt, berichtet die Polizei. Der Brand konnte von einer Streifenwagenbesatzung mithilfe eines Feuerlöschers gelöscht werden, die Feuerwehr kühlte die noch heiße Säge weiter ab. Der Besitzer der Motorsäge sowie die Umstände, die zum Ausbruch des Feuers geführt haben, sind nicht bekannt. Bis auf das Gerät selbst entstand kein weiterer Sachschaden. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (pol)