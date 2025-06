Brandalarm nach Funkenflug in Trochtelfinger Firma

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagmorgen zu einem Brandalarm in einem Fertigungsbetrieb gerufen worden. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass an einer Absaugung für Holzspäne vermutlich aufgrund von enthaltenen Metallspänen ein Funkenflug entstanden war, der durch die automatische Löschanlage rechtzeitig und vollständig abgelöscht wurde. Die Feuerwehr war mit den Abteilungen Trochtelfingen und Mägerkingen mit insgesamt drei Fahrzeugen und neun Kräften im Einsatz und überprüfte die Anlage. Ein Schaden war nicht eingetreten. (pol)