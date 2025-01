Brandalarm: Mann in Tübingen vergisst Essen auf dem Herd

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Dienstagmorgen in die Straße Wennfelder Garten ausgerückt. Dort war kurz nach 4.30 Uhr ein Brandalarm in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgelöst worden. Wie sich herausstellte, hatte auf dem eingeschalteten Herd stehendes Essen für Rauch gesorgt. Der 44 Jahre alte Bewohner wurde von den Einsatzkräften aus der Wohnung gerettet und anschließend vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden war ersten Erkenntnissen zufolge nicht entstanden. (pol)