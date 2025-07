Brandalarm in Tübinger Hotel: Gäste kurzzeitig evakuiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Feuerwehr und Polizei sind am frühen Montagmorgen zu einem Brandalarm in die Uhlandstraße in Tübingen gerufen worden. Passanten hatten die Einsatzkräfte nach dem Auslösen der Meldeanlage kurz vor 2.45 Uhr verständigt, berichtet die Polizei. Ein Brandgeschehen trafen die zahlreichen Rettungskräfte in dem Hotelgebäude glücklicherweise nicht an. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge war der Alarm aufgrund einer unbekannten Ursache ausgelöst worden. Zur Sicherheit wurden die 40 Hotelgäste kurzzeitig aus dem Gebäude gebracht. (pol)