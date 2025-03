Brandalarm im Reutlinger Scheibengipfeltunnel

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem gemeldeten Brandalarm im Scheibengipfeltunnel sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagvormittag gerufen worden. Kurz nach zehn Uhr hatte die automatische Tunnelbrandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Beim Eintreffen der 40 Einsatzkräfte, die mit acht Fahrzeugen vor Ort geeilt waren, konnten diese am Tunnelausgang Richtung Sondelfingen ein Pannenfahrzeug feststellen. Zuvor war eine 32-Jährige aus Eningen kommend mit ihrem Audi A2 in den Tunnel eingefahren, als plötzlich aufgrund eines technischen Defekts an der Abgasanlage des Pkw massiver Rauch austrat.

Die Frau konnte ihren Wagen noch außerhalb des Tunnels sicher abstellen. Der Audi wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr kontrollierte die Tunnelröhre hinsichtlich möglicher Beschädigungen. Verletzt wurde niemand, ein Schaden war ebenfalls nicht entstanden. Die Tunneldurchfahrt musste für rund 45 Minuten gesperrt werden. (pol)