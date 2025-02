Brand und beschmierte Garage in Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Zu einem Brand einer Holzhütte in der Bollstraße sind am Samstag gegen 0.15 Uhr Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Hütte bereits in Vollbrand, durch das Feuer wurden zudem noch Sträucher und ein größerer Nadelbaum in Mitleidenschaft gezogen. Der durch den Brand entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist bislang noch nicht bekannt.

Kurz zuvor war bei der Polizei die Meldung eingegangen, dass in der nahegelegenen Arbachstraße zwei Jugendliche auf geparkte Fahrzeuge eingeschlagen und danach mit einem E-Scooter das Weite gesucht hätten. Als die Polizei an der Örtlichkeit eintraf und den beschriebenen E-Scooter feststellen konnte, rannten zwei Personen in unterschiedliche Richtungen davon. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass eine Garage mit Graffiti beschmiert wurde. Auch der hier entstandene Schaden kann bislang noch nicht benannt werden. Eine Fahndung mit mehreren Streifen nach den beiden Personen blieb ohne Erfolg.

Ein Zusammenhang zwischen dem Brand der Holzhütte und der Sachbeschädigung kann nicht ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier Pfullingen hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. (pol)