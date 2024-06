Brand in Lichtensteiner Werkstatt

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Zu einem Brand in einer Werkstatt in der Wilhelmstraße sind am frühen Sonntagmorgen Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgerückt. Gegen 05.10 Uhr teilte ein aufmerksamer Anrufer über Notruf mit, dass Rauch und Flammen aus dem Gebäude sichtbar sind. Die Feuerwehr, welche mit neun Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand rasch löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern.

Mehrere Bewohner, die über der Werkstatt wohnhaft waren, konnten ihre Wohnungen unverletzt verlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Während der Löscharbeiten musste die Wilhelmstraße im Bereich der Brandörtlichkeit bis gegen 06.30 Uhr gesperrt werden. Das Polizeirevier Pfullingen hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufgenommen. (pol)