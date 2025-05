Brand in Würtinger Mehrfamilienhaus: Bewohner erleidet Rauchvergiftung

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. In die Straße Im Spitzbubenhäule in St. Johann-Würtingen sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am frühen Montagmorgen, gegen 4.40 Uhr, ausgerückt. Zuvor hatte eine Bewohnerin eines dortigen Mehrfamilienhauses den ausgelösten Alarm eines Rauchmelders gehört, bereits Rauchgeruch im Treppenhaus festgestellt und den Notruf gewählt, berichtet die Polizei. Durch die Feuerwehr wurde die Wohnung eines 65-Jährigen im ersten Obergeschoss, aus dessen Tür Rauch gedrungen war, mit Hilfe einer Leiter über ein Fenster betreten.

Wie sich herausstellte, war nach derzeitigem Kenntnisstand im Wohnzimmer aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Der nicht ansprechbare 65-Jährige wurde von den Wehrleuten aus der verrauchten Wohnung gerettet. Er musste anschließend vom Rettungsdienst mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik eingeliefert werden. Weitere Personen wurden ersten Erkenntnissen zufolge nicht verletzt.

Durch die Flammen, die von der Feuerwehr gelöscht werden konnten, waren zwei Möbelstücke sowie der Fußboden beschädigt worden. Der entstandene Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (pol)