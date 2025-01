Brand in Schaltschrank einer PV-Anlage in Honau von Bewohner selbst gelöscht

Bitte aktivieren Sie Javascript

LIHCHTENSTEIN. Zu einem kleineren Brand ist es am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, in Honau gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte beim Anschließen einer PV-Anlage an einen Akkuspeicher in einer Scheune im Ahornweg ein Kurzschluss entstanden sein, wodurch im Schaltschrank ein Brand ausbrach. Eine Ausbreitung der Flammen konnte durch den Bewohner des angrenzenden Wohnhauses mithilfe eines Feuerlöschers verhindert werden. Die abschließenden Löschmaßnahmen übernahm die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. Der Schaden am Akkuspeicher dürfte überschaubar geblieben sein. Beschädigungen am Gebäude waren nicht entstanden. (pol)